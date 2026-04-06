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BlackRock-Performance im Blick

S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackRock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

13.04.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in BlackRock-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackRock Inc Registered Shs
844,60 EUR -7,20 EUR -0,85%
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Das BlackRock-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der BlackRock-Anteile betrug an diesem Tag 670,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,149 BlackRock-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 999,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,99 Prozent erhöht.

Alle BlackRock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 163,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
15.04.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2019BlackRock HoldDeutsche Bank AG
08.05.2015BlackRock Equal WeightBarclays Capital
18.05.2012BlackRock neutralUBS AG
26.03.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
25.02.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.03.2008BlackRock underperformCredit Suisse Group

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