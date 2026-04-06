S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackRock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in BlackRock-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Das BlackRock-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der BlackRock-Anteile betrug an diesem Tag 670,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,149 BlackRock-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 999,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,99 Prozent erhöht.
Alle BlackRock-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 163,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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