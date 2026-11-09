S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackRock von vor 10 Jahren abgeworfen

BlackRock-Investition

09.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in BlackRock-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das BlackRock-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BlackRock-Papier bei 364,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,274 BlackRock-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 323,49 USD, da sich der Wert eines BlackRock-Anteils am 06.11.2026 auf 1.178,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 223,49 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für BlackRock eine Börsenbewertung in Höhe von 192,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net