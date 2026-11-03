S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackstone von vor 10 Jahren eingefahren

Hochrechnung

03.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Blackstone eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Blackstone-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Blackstone-Aktie bei 23,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,195 Blackstone-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackstone-Papiers auf 120,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 403,94 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Blackstone einen Börsenwert von 147,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net