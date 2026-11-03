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S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Blackstone von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Blackstone eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
104.80 EUR -0.55 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden Blackstone-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Blackstone-Aktie bei 23,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,195 Blackstone-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackstone-Papiers auf 120,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 503,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 403,94 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Blackstone einen Börsenwert von 147,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.08.19 Blackstone Overweight Barclays Capital
11.03.16 Blackstone Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 Blackstone Outperform RBC Capital Markets
08.01.16 Blackstone Buy Deutsche Bank AG
27.10.15 Blackstone Buy Argus Research Company

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