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S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 5 Jahren verdient

12.05.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackstone-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
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Die Blackstone-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,30 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Blackstone-Aktie investierten, hätten nun 118,624 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 121,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.400,95 USD wert. Das entspricht einem Plus von 44,01 Prozent.

Blackstone war somit zuletzt am Markt 150,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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