S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackstone von vor einem Jahr verloren

Frühe Investition

21.07.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Blackstone-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde die Blackstone -Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Blackstone-Aktie bei 166,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 0,600 Blackstone-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 123,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,84 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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