S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackstone von vor einem Jahr verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Blackstone-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die Blackstone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Blackstone-Aktie bei 166,69 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 0,600 Blackstone-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 123,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,16 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 25,84 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Blackstone betrug jüngst 154,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Blackstone Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.19
|Blackstone Overweight
|Barclays Capital
|11.03.16
|Blackstone Hold
|Deutsche Bank AG
|26.01.16
|Blackstone Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.16
|Blackstone Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.15
|Blackstone Buy
|Argus Research Company