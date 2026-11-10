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Lohnendes Blackstone-Investment?

S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackstone von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Blackstone-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
108.90 EUR 0.45 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen

Blackstone-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Blackstone-Papier bei 144,30 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 6,930 Blackstone-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Blackstone-Anteile wären am 09.11.2026 859,67 USD wert, da der Schlussstand 124,05 USD betrug. Mit einer Performance von -14,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Blackstone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 147,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.08.19 Blackstone Overweight Barclays Capital
11.03.16 Blackstone Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 Blackstone Outperform RBC Capital Markets
08.01.16 Blackstone Buy Deutsche Bank AG
27.10.15 Blackstone Buy Argus Research Company

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