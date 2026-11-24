Blackstone-Investition im Blick

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Blackstone-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Blackstone-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 148,23 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackstone-Aktie investiert, befänden sich nun 0,675 Blackstone-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Blackstone-Papiere wären am 23.11.2026 78,16 USD wert, da der Schlussstand 115,86 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 21,84 Prozent.

Blackstone wurde am Markt mit 137,68 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net