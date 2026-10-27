S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackstone von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Blackstone gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Blackstone-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 136,49 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Blackstone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 73,265 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 119,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.722,98 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,77 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Blackstone eine Marktkapitalisierung von 146,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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