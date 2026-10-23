S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Block (ex Square)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Block (ex Square)-Aktie gebracht.
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Das Block (ex Square)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Block (ex Square)-Aktie an diesem Tag 78,56 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Block (ex Square)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 127,291 Block (ex Square)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.058,55 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Anteils am 22.10.2026 auf 79,02 USD belief. Mit einer Performance von +0,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Block (ex Square) war somit zuletzt am Markt 46,95 Mrd. USD wert. Das Block (ex Square)-Papier wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Block (ex Square)-Anteils auf 11,20 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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