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Profitabler Block (ex Square)-Einstieg?

S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätte eine Block (ex Square)-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Block (ex Square)-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
69.10 EUR -1.25 EUR -1.78 %
Charts | News | Analysen

Das Block (ex Square)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Block (ex Square)-Aktie an diesem Tag 78,56 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Block (ex Square)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 127,291 Block (ex Square)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.058,55 USD, da sich der Wert eines Block (ex Square)-Anteils am 22.10.2026 auf 79,02 USD belief. Mit einer Performance von +0,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Block (ex Square) war somit zuletzt am Markt 46,95 Mrd. USD wert. Das Block (ex Square)-Papier wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Block (ex Square)-Anteils auf 11,20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Block (ex Square) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Block (ex Square) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.05.19 Square Buy Needham & Company, LLC
27.02.19 Square Buy Canaccord Adams
19.12.18 Square Buy Tigress Financial
08.11.18 Square Buy Canaccord Adams
08.11.18 Square Buy Needham & Company, LLC

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