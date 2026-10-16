DAX 25.665 +1,1%ESt50 6.216 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.529 -0,7%Bitcoin 72.735 -0,7%Euro 1,1255 +0,3%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentable Block (ex Square)-Investition?

S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Block (ex Square)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Block (ex Square) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
71.30 EUR 0.10 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Block (ex Square)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,12 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Block (ex Square)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,928 Block (ex Square)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 79,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.178,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 617,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Block (ex Square) eine Börsenbewertung in Höhe von 45,64 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Block (ex Square)-Papiere an der Börse NYSE war der 19.11.2015. Der erste festgestellte Kurs der Block (ex Square)-Aktie lag damals bei 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Block (ex Square) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Block (ex Square) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Block (ex Square) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.05.19 Square Buy Needham & Company, LLC
27.02.19 Square Buy Canaccord Adams
19.12.18 Square Buy Tigress Financial
08.11.18 Square Buy Canaccord Adams
08.11.18 Square Buy Needham & Company, LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.