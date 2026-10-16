S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Block (ex Square)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Block (ex Square) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Block (ex Square)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,12 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Block (ex Square)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89,928 Block (ex Square)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 79,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.178,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 617,90 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Block (ex Square) eine Börsenbewertung in Höhe von 45,64 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Block (ex Square)-Papiere an der Börse NYSE war der 19.11.2015. Der erste festgestellte Kurs der Block (ex Square)-Aktie lag damals bei 11,20 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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