Block (ex Square)-Anlage

Vor Jahren Block (ex Square)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Block (ex Square)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Block (ex Square)-Anteile bei 61,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Block (ex Square)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,614 Block (ex Square)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 119,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,82 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Block (ex Square) belief sich jüngst auf 47,75 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Block (ex Square)-Papiere an der Börse NYSE war der 19.11.2015. Zum Börsendebüt des Block (ex Square)-Papiers wurde der Erstkurs mit 11,20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net