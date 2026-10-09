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Lukratives Block (ex Square)-Investment?

S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Block (ex Square)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Block (ex Square)-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
68.70 EUR 1.90 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Block (ex Square)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Block (ex Square)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 238,49 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,419 Block (ex Square)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Block (ex Square)-Aktien wären am 08.10.2026 31,54 USD wert, da der Schlussstand 75,23 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Block (ex Square) belief sich zuletzt auf 45,58 Mrd. USD. Das Block (ex Square)-Papier wurde am 19.11.2015 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Block (ex Square)-Anteils belief sich damals auf 11,20 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.05.19 Square Buy Needham & Company, LLC
27.02.19 Square Buy Canaccord Adams
19.12.18 Square Buy Tigress Financial
08.11.18 Square Buy Canaccord Adams
08.11.18 Square Buy Needham & Company, LLC

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