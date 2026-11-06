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Block (ex Square)-Investment

S&P 500-Papier Block (ex Square)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Block (ex Square)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Block (ex Square) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
75.15 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Block (ex Square)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 237,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,213 Block (ex Square)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Block (ex Square)-Anteile wären am 05.11.2026 354,03 USD wert, da der Schlussstand 84,04 USD betrug. Mit einer Performance von -64,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Block (ex Square) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 52,84 Mrd. USD. Am 19.11.2015 wurden Block (ex Square)-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Block (ex Square)-Anteils auf 11,20 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Block (ex Square) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
02.05.19 Square Buy Needham & Company, LLC
27.02.19 Square Buy Canaccord Adams
19.12.18 Square Buy Tigress Financial
08.11.18 Square Buy Canaccord Adams
08.11.18 Square Buy Needham & Company, LLC

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