Bloom Energy-Anlage

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bloom Energy-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,622 Bloom Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 142,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.085,29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 985,29 Prozent.

Bloom Energy war somit zuletzt am Markt 41,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net