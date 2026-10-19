S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bloom Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bloom Energy-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bloom Energy-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 111,50 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Bloom Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,969 Bloom Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.984,84 USD, da sich der Wert eines Bloom Energy-Anteils am 16.10.2026 auf 221,31 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 98,48 Prozent angewachsen.
Der Bloom Energy-Wert an der Börse wurde auf 65,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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