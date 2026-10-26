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Rentable Bloom Energy-Investition?

S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bloom Energy von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Bloom Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
185.00 EUR 12.00 EUR 6.94 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bloom Energy-Papiers betrug an diesem Tag 10,86 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 920,810 Bloom Energy-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 177.992,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193,30 USD belief. Mit einer Performance von +1.679,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Bloom Energy belief sich zuletzt auf 57,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.08.18 Bloom Energy A Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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