S&P 500-Papier Bloom Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bloom Energy von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Bloom Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Bloom Energy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Bloom Energy-Papiers betrug an diesem Tag 10,86 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 920,810 Bloom Energy-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 177.992,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 193,30 USD belief. Mit einer Performance von +1.679,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Bloom Energy belief sich zuletzt auf 57,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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