S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Booking-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Booking-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 20.10.2021 wurde das Booking-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95,37 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Booking-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,049 Booking-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (162,60 USD), wäre das Investment nun 170,50 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 70,50 Prozent.
Jüngst verzeichnete Booking eine Marktkapitalisierung von 122,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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