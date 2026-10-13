S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Booking-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die Booking-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 118,00 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in Booking-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,743 Booking-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.425,91 USD, da sich der Wert eines Booking-Papiers am 12.10.2026 auf 158,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,26 Prozent gesteigert.
Der Booking-Wert an der Börse wurde auf 120,58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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