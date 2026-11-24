S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Booking-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Booking-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Booking-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Booking-Papier bei 60,84 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 164,367 Booking-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.823,30 USD, da sich der Wert eines Booking-Papiers am 23.11.2026 auf 144,94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 138,23 Prozent zugenommen.
Am Markt war Booking jüngst 108,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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