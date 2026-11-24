Profitables Booking-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Booking-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Booking -Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Booking-Papier bei 60,84 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 164,367 Booking-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.823,30 USD, da sich der Wert eines Booking-Papiers am 23.11.2026 auf 144,94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 138,23 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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