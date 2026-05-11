S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Booking eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Booking-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,29 USD. Bei einem Booking-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,497 Booking-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (157,80 USD), wäre die Investition nun 3.076,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 207,66 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 128,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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