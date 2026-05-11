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Booking-Investition im Blick

S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Booking von vor 10 Jahren abgeworfen

12.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Booking eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
135,65 EUR 2,10 EUR 1,57%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Booking-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,29 USD. Bei einem Booking-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,497 Booking-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (157,80 USD), wäre die Investition nun 3.076,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 207,66 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 128,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
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19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
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22.06.2018Booking HoldThe Benchmark Company
03.04.2017Pricelinecom NeutralMoffettNathanson
31.03.2016Pricelinecom Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
10.11.2015Pricelinecom Equal WeightBarclays Capital
06.08.2015Pricelinecom HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2012Pricelinecom reduceNomura
11.10.2011Pricelinecom reduceNomura
18.08.2011Pricelinecom reduceNomura
04.06.2010priceline.com "below average"Caris & Company, Inc.

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