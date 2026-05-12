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Lukrative Booking-Anlage?

S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor einem Jahr gekostet

19.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Booking-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
136,60 EUR 4,35 EUR 3,29%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Booking-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 215,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Booking-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46,486 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (155,07 USD), wäre das Investment nun 7.208,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,91 Prozent.

Der Börsenwert von Booking belief sich jüngst auf 119,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Booking Holdings

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
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22.06.2018Booking HoldThe Benchmark Company
03.04.2017Pricelinecom NeutralMoffettNathanson
31.03.2016Pricelinecom Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
10.11.2015Pricelinecom Equal WeightBarclays Capital
06.08.2015Pricelinecom HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2012Pricelinecom reduceNomura
11.10.2011Pricelinecom reduceNomura
18.08.2011Pricelinecom reduceNomura
04.06.2010priceline.com "below average"Caris & Company, Inc.

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