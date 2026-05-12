S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätte eine Investition in Booking von vor einem Jahr gekostet

Lukrative Booking-Anlage?

Vor Jahren Booking-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Booking-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 215,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Booking-Papier investiert hätte, befänden sich nun 46,486 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (155,07 USD), wäre das Investment nun 7.208,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,91 Prozent.

Der Börsenwert von Booking belief sich jüngst auf 119,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net