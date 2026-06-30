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Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Booking von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Booking-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
159.85 EUR 1.30 EUR 0.82 %
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Booking-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Booking-Aktie bei 51,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,927 Booking-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (181,03 USD), wäre die Investition nun 348,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 248,87 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 143,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.08.19 Booking Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Booking Buy Deutsche Bank AG
08.08.19 Booking Overweight Barclays Capital
21.05.19 Booking Buy Needham & Company, LLC
19.03.19 Booking Market Perform Telsey Advisory Group