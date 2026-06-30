S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Booking von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Booking-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Booking-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Booking-Aktie bei 51,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,927 Booking-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.07.2026 gerechnet (181,03 USD), wäre die Investition nun 348,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 248,87 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Booking bezifferte sich zuletzt auf 143,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Booking Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.19
|Booking Outperform
|Cowen and Company, LLC
|08.08.19
|Booking Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.19
|Booking Overweight
|Barclays Capital
|21.05.19
|Booking Buy
|Needham & Company, LLC
|19.03.19
|Booking Market Perform
|Telsey Advisory Group