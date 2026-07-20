S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Booking von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Booking eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde die Booking-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 116,93 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Booking-Aktie investierten, hätten nun 85,522 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 179,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15.346,84 USD wert. Das entspricht einem Plus von 53,47 Prozent.
Der Booking-Wert an der Börse wurde auf 140,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Booking Aktie News
Booking Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.19
|Booking Outperform
|Cowen and Company, LLC
|08.08.19
|Booking Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.19
|Booking Overweight
|Barclays Capital
|21.05.19
|Booking Buy
|Needham & Company, LLC
|19.03.19
|Booking Market Perform
|Telsey Advisory Group