S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Booking von vor einem Jahr verloren

Booking-Performance

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Booking gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Booking-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Booking-Anteile betrug an diesem Tag 201,22 USD. Bei einem Booking-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 49,696 Booking-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.640,81 USD, da sich der Wert eines Booking-Anteils am 02.11.2026 auf 153,75 USD belief. Mit einer Performance von -23,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Booking eine Marktkapitalisierung von 111,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net