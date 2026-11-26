Lohnende Broadcom-Investition?

Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde die Broadcom -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Broadcom-Papier bei 54,66 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadcom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 182,952 Broadcom-Anteilen. Die gehaltenen Broadcom-Aktien wären am 25.11.2026 55.043,09 USD wert, da der Schlussstand 300,86 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 450,43 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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