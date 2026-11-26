S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Broadcom-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Vor 5 Jahren wurde die Broadcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Broadcom-Papier bei 54,66 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadcom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 182,952 Broadcom-Anteilen. Die gehaltenen Broadcom-Aktien wären am 25.11.2026 55.043,09 USD wert, da der Schlussstand 300,86 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 450,43 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Broadcom betrug jüngst 1,44 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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