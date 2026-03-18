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S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen

19.03.26 16:00 Uhr
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Vor Jahren Broadcom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

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Heute vor 5 Jahren wurden Broadcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,45 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 210,766 Broadcom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 315,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66.587,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 565,87 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Broadcom eine Börsenbewertung in Höhe von 1,50 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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