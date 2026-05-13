S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Broadcom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,16 USD wert. Bei einem Broadcom-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,644 Broadcom-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Broadcom-Papiere wären am 13.05.2026 9.437,75 USD wert, da der Schlussstand 416,79 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 843,78 Prozent erhöht.
Insgesamt war Broadcom zuletzt 1,98 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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