S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 29.10.2021 wurde die Broadcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 53,17 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Broadcom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,809 Broadcom-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 6.617,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 351,81 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 6.617,07 USD, was einer positiven Performance von 561,71 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1,68 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com