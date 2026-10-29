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S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Broadcom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
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Am 29.10.2021 wurde die Broadcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 53,17 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Broadcom-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,809 Broadcom-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2026 6.617,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 351,81 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 6.617,07 USD, was einer positiven Performance von 561,71 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1,68 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
14.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research

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