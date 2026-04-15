S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

Frühe Investition

Anleger, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.04.2021 wurden Broadcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Broadcom-Anteile bei 47,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,089 Broadcom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 828,59 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Papiers am 15.04.2026 auf 396,72 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 828,59 USD entspricht einer Performance von +728,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Broadcom eine Börsenbewertung in Höhe von 1,80 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net