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S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

16.04.26 16:00 Uhr
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient | finanzen.net

Anleger, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Aktien
Broadcom
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Am 16.04.2021 wurden Broadcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Broadcom-Anteile bei 47,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,089 Broadcom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 828,59 USD, da sich der Wert eines Broadcom-Papiers am 15.04.2026 auf 396,72 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 828,59 USD entspricht einer Performance von +728,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Broadcom eine Börsenbewertung in Höhe von 1,80 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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