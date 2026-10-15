S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verloren

Broadcom-Investment

15.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Broadcom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Broadcom-Papier bei 351,33 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadcom-Aktie investiert, befänden sich nun 28,463 Broadcom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Broadcom-Aktie auf 346,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.855,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,45 Prozent vermindert.

Broadcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net