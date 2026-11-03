S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadridge Financial Solutions-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Broadridge Financial Solutions-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Broadridge Financial Solutions-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 169,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,887 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.084,48 USD, da sich der Wert eines Broadridge Financial Solutions-Papiers am 02.11.2026 auf 184,22 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,45 Prozent angewachsen.
Broadridge Financial Solutions war somit zuletzt am Markt 20,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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