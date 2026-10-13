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Broadridge Financial Solutions-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Broadridge Financial Solutions-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadridge Financial Solutions IncShs
148.60 EUR 1.10 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Am 13.10.2016 wurde die Broadridge Financial Solutions-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65,26 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadridge Financial Solutions-Aktie investiert, befänden sich nun 15,323 Broadridge Financial Solutions-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 166,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.549,95 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 2.549,95 USD, was einer positiven Performance von 155,00 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Broadridge Financial Solutions betrug jüngst 18,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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