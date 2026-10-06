S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadridge Financial Solutions-Investment von vor 5 Jahren verloren

Profitable Broadridge Financial Solutions-Anlage?

06.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Broadridge Financial Solutions-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Broadridge Financial Solutions-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Aktie betrug an diesem Tag 166,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,599 Broadridge Financial Solutions-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Broadridge Financial Solutions-Aktie auf 159,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,73 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Broadridge Financial Solutions einen Börsenwert von 17,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net