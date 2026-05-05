S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Broadridge Financial Solutions-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Vor 3 Jahren wurde die Broadridge Financial Solutions-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 154,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,647 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 96,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149,13 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -3,52 Prozent.
Broadridge Financial Solutions war somit zuletzt am Markt 17,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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