S&P 500-Papier Broadridge Financial Solutions-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Broadridge Financial Solutions von vor 3 Jahren bedeutet

Lohnendes Broadridge Financial Solutions-Investment?

Bei einem frühen Broadridge Financial Solutions-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde die Broadridge Financial Solutions-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 154,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Broadridge Financial Solutions-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,647 Broadridge Financial Solutions-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 96,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149,13 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -3,52 Prozent.

Broadridge Financial Solutions war somit zuletzt am Markt 17,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net