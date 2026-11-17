Broadridge Financial Solutions-Anlage im Blick

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Broadridge Financial Solutions-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Broadridge Financial Solutions-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Broadridge Financial Solutions-Anteile bei 224,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,445 Broadridge Financial Solutions-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,86 USD, da sich der Wert einer Broadridge Financial Solutions-Aktie am 16.11.2026 auf 195,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,14 Prozent verringert.

Broadridge Financial Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net