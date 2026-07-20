S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: Über diese Dividende können sich Brown-Forman B-Anleger freuen
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Brown-Forman B-Dividendenausschüttung aus.
Werte in diesem Artikel
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Brown-Forman B am 23.07.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,92 USD vereinbart. Damit wurde die Brown-Forman B-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,37 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Brown-Forman B beläuft sich auf 427,00 Mio. USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 420,00 Mio. USD angesetzt wurde.
Aktie mit Dividendenrendite
Letztlich notierte der Brown-Forman B-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 25,70 USD. Brown-Forman B verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,55 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,55 Prozent betrug.
Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Kurs von Brown-Forman B via New York um 17,50 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -6,10 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Brown-Forman B-Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Brown-Forman B
Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,95 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,69 Prozent ansteigen.
Brown-Forman B-Kerndaten
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Brown-Forman B beläuft sich aktuell auf 12,110 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Brown-Forman B weist aktuell ein KGV von 16,82 auf. 2026 setzte Brown-Forman B 3,946 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD.
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Brown-Forman B Aktie News
Brown-Forman B Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brown-Forman B nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.03.18
|Brown-Forman B Buy
|Pivotal Research Group
|10.01.18
|Brown-Forman B Equal Weight
|Barclays Capital
|07.12.17
|Brown-Forman B Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.12.17
|Brown-Forman B Hold
|Pivotal Research Group
|06.12.12
|Brown-Forman b neutral
|Nomura