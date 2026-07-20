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S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: Über diese Dividende können sich Brown-Forman B-Anleger freuen

S&P 500-Papier Brown-Forman B-Aktie: Über diese Dividende können sich Brown-Forman B-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Brown-Forman B-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brown-Forman Corp. (B)
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Brown-Forman B am 23.07.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,92 USD vereinbart. Damit wurde die Brown-Forman B-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,37 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung von Brown-Forman B beläuft sich auf 427,00 Mio. USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 420,00 Mio. USD angesetzt wurde.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte der Brown-Forman B-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 25,70 USD. Brown-Forman B verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,55 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,55 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Kurs von Brown-Forman B via New York um 17,50 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -6,10 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Brown-Forman B-Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Brown-Forman B

Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,95 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,69 Prozent ansteigen.

Brown-Forman B-Kerndaten

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Brown-Forman B beläuft sich aktuell auf 12,110 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Brown-Forman B weist aktuell ein KGV von 16,82 auf. 2026 setzte Brown-Forman B 3,946 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

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Brown-Forman B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brown-Forman B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.03.18 Brown-Forman B Buy Pivotal Research Group
10.01.18 Brown-Forman B Equal Weight Barclays Capital
07.12.17 Brown-Forman B Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.12.17 Brown-Forman B Hold Pivotal Research Group
06.12.12 Brown-Forman b neutral Nomura