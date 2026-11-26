Lohnende Carvana-Investition?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Carvana-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.11.2021 wurden Carvana-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, hätte er nun 171,756 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.651,95 USD wert. Mit einer Performance von +16,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Carvana belief sich zuletzt auf 47,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net