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Lohnender Carvana-Einstieg?

S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carvana-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

14.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Carvana eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
59,20 EUR -1,07 EUR -1,78%
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Vor 5 Jahren wurde das Carvana-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,51 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,050 Carvana-Aktien. Die gehaltenen Carvana-Aktien wären am 13.05.2026 1.471,39 USD wert, da der Schlussstand 69,90 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,14 Prozent angewachsen.

Carvana wurde am Markt mit 52,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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08.08.2019Carvana OutperformCowen and Company, LLC
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29.04.2019Carvana BuyB. Riley FBR
13.02.2019Carvana NeutralSeaport Global Securities
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08.08.2019Carvana OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Carvana Market PerformBMO Capital Markets
20.05.2019Carvana OutperformCowen and Company, LLC
29.04.2019Carvana BuyB. Riley FBR
02.10.2018Carvana OutperformWolfe Research
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13.02.2019Carvana NeutralSeaport Global Securities
08.12.2017Carvana HoldDeutsche Bank AG
27.10.2017Carvana Mkt PerformBarrington Research
18.07.2017Carvana NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
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