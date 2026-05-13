S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carvana-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Carvana eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde das Carvana-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 47,51 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 21,050 Carvana-Aktien. Die gehaltenen Carvana-Aktien wären am 13.05.2026 1.471,39 USD wert, da der Schlussstand 69,90 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,14 Prozent angewachsen.
Carvana wurde am Markt mit 52,70 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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