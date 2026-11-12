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Carvana-Investition im Blick

S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carvana von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Carvana-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
65.12 EUR 0.09 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Carvana-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,64 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Carvana-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,524 Carvana-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,54 USD, da sich der Wert eines Carvana-Papiers am 11.11.2026 auf 73,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,54 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Carvana eine Börsenbewertung in Höhe von 52,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Carvana Analysen

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Carvana Outperform Cowen and Company, LLC
08.08.19 Carvana Market Perform BMO Capital Markets
20.05.19 Carvana Outperform Cowen and Company, LLC
29.04.19 Carvana Buy B. Riley FBR
13.02.19 Carvana Neutral Seaport Global Securities

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