S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carvana von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Carvana-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 5 Jahren wurden Carvana-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Carvana-Anteile an diesem Tag bei 269,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,144 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.03.2026 auf 291,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.815,32 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,15 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Carvana einen Börsenwert von 41,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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