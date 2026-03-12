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S&P 500-Papier Carvana-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carvana von vor 5 Jahren abgeworfen

19.03.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Carvana-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
252,10 EUR -1,10 EUR -0,43%
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Vor 5 Jahren wurden Carvana-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Carvana-Anteile an diesem Tag bei 269,22 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Carvana-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,144 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.03.2026 auf 291,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.815,32 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,15 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Carvana einen Börsenwert von 41,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.08.2019Carvana OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Carvana Market PerformBMO Capital Markets
20.05.2019Carvana OutperformCowen and Company, LLC
29.04.2019Carvana BuyB. Riley FBR
13.02.2019Carvana NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Carvana OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Carvana Market PerformBMO Capital Markets
20.05.2019Carvana OutperformCowen and Company, LLC
29.04.2019Carvana BuyB. Riley FBR
02.10.2018Carvana OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
13.02.2019Carvana NeutralSeaport Global Securities
08.12.2017Carvana HoldDeutsche Bank AG
27.10.2017Carvana Mkt PerformBarrington Research
18.07.2017Carvana NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst

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