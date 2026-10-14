S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CBRE Group A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren CBRE Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 14.10.2023 wurden CBRE Group A-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 71,45 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hat, hat nun 13,996 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 1.814,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 129,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,48 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von CBRE Group A belief sich zuletzt auf 37,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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