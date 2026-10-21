S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CBRE Group A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 5 Jahren wurde das CBRE Group A-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das CBRE Group A-Papier bei 102,35 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die CBRE Group A-Aktie investierten, hätten nun 97,704 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 134,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.114,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,15 Prozent zugenommen.
Insgesamt war CBRE Group A zuletzt 37,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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