S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CBRE Group A von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in CBRE Group A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der CBRE Group A-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 132,26 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in CBRE Group A-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,609 CBRE Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CBRE Group A-Papiers auf 135,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.242,70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,43 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von CBRE Group A belief sich jüngst auf 39,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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