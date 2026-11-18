Frühes Investment

Bei einem frühen CBRE Group A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die CBRE Group A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die CBRE Group A-Aktie an diesem Tag bei 99,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das CBRE Group A-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,004 CBRE Group A-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 131,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31,22 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CBRE Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 38,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net