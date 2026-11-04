S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CBRE Group A von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in CBRE Group A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden CBRE Group A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 151,44 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,603 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 894,88 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,51 Prozent verringert.
CBRE Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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