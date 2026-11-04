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Lohnender CBRE Group A-Einstieg?

S&P 500-Papier CBRE Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CBRE Group A von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in CBRE Group A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CBRE Group Inc. (A)
119.95 EUR -1.20 EUR -0.99 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden CBRE Group A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 151,44 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die CBRE Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,603 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 894,88 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,51 Prozent verringert.

CBRE Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.17 CBRE Group A Overweight Barclays Capital
26.07.17 CBRE Group A Neutral UBS AG
06.10.16 CBRE Group A Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
20.10.15 CBRE Grou a Overweight Barclays Capital
03.09.15 CBRE Grou a Overweight Barclays Capital

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