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S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CDW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen CDW-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CDW Corp (New)
122.20 EUR 0.35 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CDW-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CDW-Anteile 45,11 USD wert. Bei einem CDW-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,168 CDW-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.033,03 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 07.10.2026 auf 136,82 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 3.033,03 USD entspricht einer Performance von +203,30 Prozent.

CDW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.06.19 CDW Buy Deutsche Bank AG
03.08.18 CDW Buy Needham & Company, LLC
22.03.18 CDW Buy Needham & Company, LLC
18.09.17 CDW Buy Needham & Company, LLC
24.07.17 CDW Equal Weight Barclays Capital

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