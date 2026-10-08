S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CDW-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühe Investition

08.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen CDW-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem CDW-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CDW-Anteile 45,11 USD wert. Bei einem CDW-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,168 CDW-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.033,03 USD, da sich der Wert eines CDW-Anteils am 07.10.2026 auf 136,82 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 3.033,03 USD entspricht einer Performance von +203,30 Prozent.

CDW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net