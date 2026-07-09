S&P 500-Papier CDW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CDW-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Rentable CDW-Investition?

16.07.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in CDW-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CDW-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 41,25 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die CDW-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,242 CDW-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.172,36 USD, da sich der Wert eines CDW-Papiers am 15.07.2026 auf 130,86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 217,24 Prozent angezogen.

Am Markt war CDW jüngst 17,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net