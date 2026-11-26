Profitable CDW-Investition?

Bei einem frühen CDW-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der CDW-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 191,16 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 52,312 CDW-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 174,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.153,07 USD wert. Damit wäre die Investition 8,47 Prozent weniger wert.

CDW war somit zuletzt am Markt 20,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net