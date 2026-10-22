DAX 25.494 -0,6%ESt50 6.123 -1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,85 -2,0%Nas 26.191 -1,9%Bitcoin 72.867 -2,7%Euro 1,1195 -0,3%Öl 112,0 +2,9%Gold 4.051 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance im Blick

S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen CF Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CF Industries Holdings Inc
105.50 EUR 1.80 EUR 1.74 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden CF Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 82,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das CF Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 120,511 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CF Industries-Aktien wären am 21.10.2026 14.015,43 USD wert, da der Schlussstand 116,30 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 40,15 Prozent gleich.

Der Marktwert von CF Industries betrug jüngst 17,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle CF Industries Aktie News

Werbung

CF Industries Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CF Industries nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.05.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
06.03.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.10.18 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 CF Industries Equal Weight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.