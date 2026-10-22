S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen CF Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurden CF Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 82,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das CF Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 120,511 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CF Industries-Aktien wären am 21.10.2026 14.015,43 USD wert, da der Schlussstand 116,30 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 40,15 Prozent gleich.
Der Marktwert von CF Industries betrug jüngst 17,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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