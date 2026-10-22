S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor 3 Jahren eingefahren

Performance im Blick

22.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen CF Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurden CF Industries -Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 82,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das CF Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 120,511 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen CF Industries-Aktien wären am 21.10.2026 14.015,43 USD wert, da der Schlussstand 116,30 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 40,15 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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