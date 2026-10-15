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Rentable CF Industries-Anlage?

S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CF Industries Holdings Inc
108.45 EUR 1.60 EUR 1.50 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden CF Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die CF Industries-Aktie an diesem Tag 85,44 USD wert. Bei einem CF Industries-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,704 CF Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 119,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.398,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39,82 Prozent.

CF Industries wurde am Markt mit 17,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.05.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
23.04.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
06.03.19 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.10.18 CF Industries Outperform Cowen and Company, LLC
04.09.18 CF Industries Equal Weight Barclays Capital

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