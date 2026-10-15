S&P 500-Papier CF Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CF Industries von vor einem Jahr eingebracht

Rentable CF Industries-Anlage?

15.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in CF Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden CF Industries-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die CF Industries-Aktie an diesem Tag 85,44 USD wert. Bei einem CF Industries-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,704 CF Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 119,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.398,17 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39,82 Prozent.

CF Industries wurde am Markt mit 17,77 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net